Новости по теме ребенок

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на проведение обследования и лечения пятилетнего Армена Мегрикяна с диагнозом ДЦП.
По предварительным данным, девочка, родившаяся 16 февраля, пропала 10 марта из палаты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
Виктория Анкваб отстает в развитии, в год ей поставили диагноз ДЦП, рассказала Sputnik представитель благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
Еще по пути в зал суда на вопрос журналиста, зачем она убила ребенка, Бобокулова ответила: "Аллах приказал".
Фигурантка дела об убийстве ребенка доставлена в суд, сейчас будет рассматриваться вопрос о ее аресте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ставил под особый контроль расследование убийства ребенка в Москве.
Жестокое убийство произошло в Москве в понедельник утром: няня дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, убила маленькую девочку, подожгла квартиру и ушла на улицу.
Инцидент произошел на борту авиакомпании Lufthansa, бригада медиков из "Емельяново" констатировала смерть девятилетней девочки.
Родные погибшего ребенка утверждают, что отдавали органам опеки здорового ребенка, они полагают, что малыша или уронили, или ударили в больнице. Минздрав Краснодарского края заявляет, что эксперты еще не дали заключения о смерти ребенка.
Двенадцатилетний Ираклий Цаава, страдавший заболеванием Гиршпрунга, скончался в селе Хиацха Галского района, не доехав до границы с Грузией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.