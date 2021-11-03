https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/fond-sotsstrakhovaniya-abkhazii-predlozhit-uvelichit-razmery-neskolkikh-posobiy-1036173703.html

Фонд соцстрахования Абхазии предложит увеличить размеры нескольких пособий

Фонд соцстрахования Абхазии предложит увеличить размеры нескольких пособий

Увеличение размера пособий направлено на соцподдержку семей при рождении детей. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T08:45+0300

2021-11-03T08:45+0300

2021-11-03T09:47+0300

в абхазии

социальные пособия

пособия

ребенок

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Фонд соцстрахования Абхазии предложит Кабмину увеличить размеры пособия по уходу за ребенком, пособия при рождении и при рождении двойни, рассказала на радио Sputnik заместитель председателя фонда Ирма Чантурия.Точную сумму надбавок Чантурия не назвала. Она отметила, что пособие по рождению на сегодняшний день составляет 13500 рублей. "В целом после обобщения по республике это увеличивает расходы фонда многократно. Помимо этого, у нас было пособие по уходу за ребенком, когда рождались двойняшки, у нас выплаты происходили как за одного ребенка. Этот вид пособия мы тоже инициируем в данный момент – сделать по 3000 рублей на каждого ребенка", – сказала Чантурия.Она обратила внимание на то, что на фоне общего спада рождаемости в стране чаще стали появляться на свет двойняшки.По словам заместителя председателя фонда соцстрахования, за этими пособиями обращаются в фонд граждане Абхазии, чьи дети появились на свет как на территории республики, так и за ее пределами."Мы прослеживаем статистику рождаемости с 2016 года, и она неуклонно падает, к сожалению. Учитывая то, что выплата пособия по рождению ребенка имеет срок шесть месяцев с момента рождения ребенка, в 2017 году мы оплачивали около 2050 пособий, в этом году этот вид пособий получили всего 1018 человек", – отметила Чантурия.По мнению зампредседателя фонда соцстрахования, повышать демографию в стране нужно путем увеличения объемов социальных и государственных пособий и с помощью программ поддержки молодых семей.По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 детей меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/takie-obstoyatelstva-kak-podnyat-rozhdaemost-v-abkhazii--1036163188.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-prichinakh-spada-rozhdaemosti-v-abkhazii--1036079431.html

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социальные пособия, пособия, ребенок