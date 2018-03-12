Новости по теме рестораны

Абхазия ввела санкции на некоторые категории товаров из Турции во вторник 1 марта, со списком попадающих под запрет продуктов можно ознакомиться на сайте Кабмина
Ранее сообщалось что McDonald's договаривается с дагестанским "Югагрохолдингом", который займется выращиванием и переработкой картофеля.
Это может произойти в связи с тем, что предприятия общественного питания категорически не желают подключаться к системе ЕГАИС, которая должна начать применяться в оптовом звене с 1 января, в розничном — с 1 июля 2016 года.
Представитель абхазской диаспоры в Турции Халюк Садзба открыл в Стамбуле ресторан абхазской кухни "Сылашара".
Известный американский киноактер, обладатель "Оскара" Роберт Де Ниро вместе с японским шеф-поваром Нобу Матсухиса открыл в Москве новый ресторан сети Nobu и дал совет российской молодежи.
Культурный атташе Абхазии в Евросоюзе Виолетта Рудат-Авидзба открыла первый в Европе абхазский ресторан в центре Берлина.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.