Новости по теме рисунки

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Юрия Курикба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Героя Абхазии Гурама Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Вячеслава Айба, заслуженного деятеля искусств Абхазии, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Романа Сабуа.
Об участии Зураба Габния в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов рассказал его младший брат Тамаз Габния.
День защиты детей отпраздновали в Сухуме.
В международный день защиты детей Набережная Махаджиров покрылась яркими детскими рисунками.
Вторая половина праздничного дня была насыщенна: массовые гуляния на Набережной Махаджиров, выставка детских рисунков и, конечно, военные песни.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.