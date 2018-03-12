Новости по теме санатории в Абхазии

Состав Медицинской службы Минобороны России планируется расширить за счет включения военных санаториев "Судак", "Гагра" и реабилитационного центра "Ергаки", сообщил начальник Главного военно-медицинского управления ведомства генерал-майора Александр Фисун.
Санаторий "Гульрипш-2" — еще одно великолепное здание из наследия Смецких.
Об истории красивейших памятников архитектуры Сухума и Гулрыпша, наследии Николая Смецкого, рассказала Арифа Капба.
Отдых в Абхазии во все времена считался и комфортным, и престижным. Современные туристы едут сюда за тем, зачем приезжали люди и сто лет назад – за чистым воздухом, пропитанным ароматом цветущих деревьев, за возможностью искупаться в прозрачных водах Черного моря и за счастьем наблюдать с пляжа за синими горами Кавказа. И так будет всегда.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.