Новости по теме санатории в Абхазии

Отдых в Абхазии во все времена считался и комфортным, и престижным. Современные туристы едут сюда за тем, зачем приезжали люди и сто лет назад – за чистым воздухом, пропитанным ароматом цветущих деревьев, за возможностью искупаться в прозрачных водах Черного моря и за счастьем наблюдать с пляжа за синими горами Кавказа. И так будет всегда.