Новости по теме сельхозпродукция

Абхазия может в разы увеличить поставки в Россию продукцию своего сельского хозяйства, что особенно актуально в свете санкционных вызовов, однако для этого требуются масштабные инвестиции в закладку новых плантаций.
Будущая модель АПК должна состоять из доминирующих предприятий, крупных комплексов, применяющих высокоэффективные технологии, и фермеров в соотношении примерно 70% на 30%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Эти санкции бьют именно по производителям в этих странах, прежде всего, сельхозпродукции, и других направлениях, считает замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.