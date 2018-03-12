Новости по теме семья

Они надеются, что ясное, не допускающее иных интерпретаций и верное традиции слово понтифика - единственный способ "предотвратить релятивизацию учения Христова" и "развеять нарастающее смущение".
Об институте брака в абхазском обществе и степени его подверженности изменениям на основе реальной истории из жизни рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Первый вице-премьер Шамиль Адзынба и группа молодых семей обсудили проблему предоставления им жилья.
Первый вице-премьер республики Шамиль Адзынба рассказал о проблемах, связанных с жильем.
Десять молодых семей заняли подъезд в 39-ом доме по улице Гумистинской в Сухуме.
Решение о праздновании Международного дня семьи было принято Генассамблеей ООН в 1993 году.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.