Новости по теме сми

Журналисты Абхазии рассказали о специфике своей работы и проблемах, с которыми сталкиваются в ходе исполнения своего рабочего долга.
Жителям Молдовы стал доступен мультимедийный контент Sputnik на румынском языке.
Новостной портал Sputnik Таджикистан предлагает читателям мультимедийный контент: аналитические материалы, эксклюзивные интервью, экспертные оценки.
Международное информационное агентство и радио Sputnik вошло в число ведущих отраслевых СМИ по версии экспертов в Гарварде.
С января 2016 года Sputnik Молдова предлагает своим радиослушателям новый график вещания.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
30 ноября отмечается Международный день защиты информации.
26 ноября отмечается Международный день информации.
Представители российских СМИ рассказали о своих впечатлениях об Абхазии по итогам пресс-тура.
Необходимо создать единое образовательное и информационное пространство и единую правкомиссию, считают участники восьмого Форума европейских и азиатских медиа (ФЕАМ), проходящего во вторник в МИА "Россия сегодня".
Мнение жителей европейских стран отличается от официальной точки зрения властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что ведомство получает множество писем от иностранцев, выражающих поддержку России.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" считает, что такие понятия, как агитация, цензура, пропаганда — это старые понятия, сейчас мир описывает себя совершенно по-другому.
Форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) собирает ведущих медиаэкспертов для обсуждения тенденций и прогнозирования процессов развития медиаиндустрии.
Вашингтон, как сообщает немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники в американских спецслужбах, в будущем планирует оказывать Москве разведывательную помощь.
Встреча руководителей Sputnik Южная Осетия и Международного союза "Алан" завершилась подписанием Меморандума.
О необходимости создания Общественного телевидения в Абхазии рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Вопрос взаимодействия средств массовой информации и оппозиции обсудили на круглом столе в пятницу 11 сентября.
Ресурс, доступный по адресам sputniknews-uz.com, oz.sputniknews-uz.com и ru.sputniknews-uz.com.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.