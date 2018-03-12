Новости по теме танки

В течении трёх дней танковые экипажи на боевых машинах Т-72 и Т-90А соревновались в мастерстве владения в бою многотонной техникой, поражая с места и в движении как наземные, так и воздушные цели условного противника.
Ранее турецкие власти направили 130 военных в район близ города Мосул на севере Ирака якобы для обучения бойцов иракских курдов. Иракские власти призвали Турцию "уважать добрососедские отношения" и "немедленно вывести военных с территории Ирака".
Механики реставрируют и ремонтируют раритетную военную технику в Свердловской области. Смотрите кадры из уникальной мастерской, где восстанавливают ретроавтомобили, танки, самолеты и самоходные установки.
В Москве 4 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы, в которой впервые принял участие танк Т-14 "Армата" с расчехленной башней. Смотрите кадры репетиции.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.