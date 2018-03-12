Новости по теме телефоны

В последних версиях Facebook Messenger можно сразиться в баскетбол с друзьями по чату.
Новый iPhone 5se будет более компактным, чем iPhone 6s или 6s Plus. Планшет iPad Air 3 будет дополнен функцией Smart Connector для взаимодействия с усовершенствованными клавиатурами Smart Keyboard и карандашом Apple Pencil.
Мессенджер не будет передавать личную информацию пользователей третьим лицам, заявил основатель Telegram. Свою позицию он аргументировал тем, что доступ властей к переписке граждан приведет к возникновению черного рынка личных данных.
С помощью приложения " Аҧсуа рыдыркыра" текст на абхазском языке можно набирать напрямую на клавиатуре смартфона.
Пользователи продукции Apple по всему миру столкнулись со сбоями в работе своих гаджетов при попытке обновить операционную систему до версии iOS 9.
Предполагается, что на неделе, начинающейся 7 сентября, пройдет пресс-конференция, на которой представят обновленные линейки продуктов компании: iPhone, iPad и Apple TV.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.