Новости по теме тренировки

Амина Аншба - победительница недавнего юниорского турнира в Ташкенте, турнира в парном разряде в Словакии в категории до 18 лет. В апреле она выиграла в парном разряде на турнире в Испании.
О пути в спорт высоких достижений талантливой юной теннисистки, абхазки Амины Аншба, читайте в материале Наалы Авидзба.
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Футбольный клуб “Афипс” из Краснодарского края cвой второй зимний сбор проводит в Абхазии.
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Абхазские кикбоксеры победители и призеры различных соревнований.
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