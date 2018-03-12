Новости по теме трубы

Строительство завода по производству полимерных водопроводных труб в Гудауте было обусловлено плохим состоянием водопроводной системы республики и необходимостью ее замены на качественную продукцию, произведенную в Абхазии.
В помещении гудаутского завода расположены две линии, производящие трубу, однако из-за небольшого количества заказов чаще всего используется только одна.
Уже за несколько десятков метров от завода по производству труб в Гудауте слышен нехарактерный для тихого туристического города шум неумолкающего ни на минуту оборудования предприятия.
В селе Абжьакуа Сухумского района более двадцати лет нет водоснабжения, жителям села приходится использовать дождевую воду.
Подача воды в Сухуме будет прекращена 17 сентября с 00:00 до 18:00.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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