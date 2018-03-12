Новости по теме трудоустройство

Начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба прокомментировал состояние дел в сфере занятости в республике.
Акция протеста сотрудников "Континента" длится уже 7 суток.
Акция протеста сотрудников "Континента" длится уже 6 суток.
На пятый день фельдшер скорой помощи зафиксировала у участников акции голодовки различного рода недомогания.
Прошли сутки с начала голодовки, объявленной сотрудниками ТК "Континент".
Сотрудники "Континента" считают, что их волю и стремление к справедливости решили побороть измором, оставив без работы и средств к существованию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.