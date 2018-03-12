Новости по теме турниры

Ролан Гаррос - крупнейший теннисный турнир, входящий в четверку "Большого шлема". завоевала титул в одиночном разряде в Бельгии на престижном турнире ITF 1-й категории 52nd Astrid Bowl Charleroi, Belgian International Junior Championships. Это первый ее титул на турнире первой категории ITF Juniors.