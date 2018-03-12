Новости по теме турниры

Ролан Гаррос - крупнейший теннисный турнир, входящий в четверку "Большого шлема". завоевала титул в одиночном разряде в Бельгии на престижном турнире ITF 1-й категории 52nd Astrid Bowl Charleroi, Belgian International Junior Championships. Это первый ее титул на турнире первой категории ITF Juniors.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба одержал победу в одной восьмой теннисного турнира International Tennis Federation в Анталии.
МИД Абхазии выразил возмущение по поводу очередного отказа спортсменам из Абхазии в участии в спортивных соревнованиях. Грузия нарушила принцип недопустимости вмешательства политики в спорт, заявило внешнеполитическое ведомство Абхазии.
XIV международный теннисный турнир "Большая Абхазская Шляпа" открылся в Гагре.
Международный шахматный турнир "Гагра OPEN" начался в четверг 13 августа.
Международный шахматный турнир "Сухум OPEN" завершился во вторник 11 августа.
XVII международный турнир по каратэ на Кубок Йошитаки Фунакоши прошел в Сухуме.
VIII открытый международный фестиваль по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Республики Абхазии Омара Кварчия, завершился в воскресенье 26 июля.
XII шахматный Фестиваль “Абхазия OPEN - 2015” продолжился турниром “Гудаута OPEN”. Руководством Федерации шахмат Абхазии было принято решение о том, чтобы все участники осуществляли взнос в размере одной тысячи рублей.
В столице Абхазии открылся турнир по большому теннису памяти первого президента Федерации тенниса Абхазии Салыбея (Аки) Ардзинба.
Победители турнира по теннису награждены медалями, грамотами, кубками и памятными подарками.
Более 25 абхазских боксеров представят республику на Открытом первенстве по боксу среди детей и юношей в городе Сочи.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба прибывает в субботу в Израиль для участия в международном теннисном турнире.
Первый открытый республиканский турнир по международному домино памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба завершился в Сухуме.
43 международный турнир по вольной борьбе имени Олимпийского чемпиона Яшара Догу проходит 28-29 марта в спортивном комплексе Ахмет Джомерт в Стамбуле. В турнире принимают участие 300 спортсменов из 21 страны.
Первый открытый республиканский турнир по международному домино, посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылся в Сухуме
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.