Новости по теме туры

Туристы, испытывающие неудобства в связи с отменением авиасообщения с Египтом, могут заменить оплаченные путевки в Египет на отдых в другой стране, аннулировать тур с возвратом денежной суммы или сохранить оплаченные за путевку деньги на депозите у туроператора, отмечают в Ассоциации туроператоров России.