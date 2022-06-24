https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/bolshaya-chast-nomerov-v-otelyakh-abkhazii-i-sochi-zabronirovana-do-kontsa-leta-1039789218.html

Большая часть номеров в отелях Абхазии и Сочи забронирована до конца лета

Большая часть номеров в отелях Абхазии и Сочи забронирована до конца лета

Такой рост интереса к этим экскурсионным направлениям возрос в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T14:37+0300

2022-06-24T14:37+0300

2022-06-24T14:37+0300

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Сухум, 24 июн - Sputnik. Большинство мест в хороших отелях Абхазии и Сочи забронированы до конца лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Номеров почти не осталось и в других популярных местах для летнего отдыха з в Калининградской области, Карелии и на Алтае.По сообщению турфирмы "Русский экспресс", популярность Сочи и Абхазии объясняется важным фактором - наличием авиасообщения."Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - пояснили в туркомпании.В пятерку самых популярных направлений этим летом вошли Краснодарский край - отдыхать там предпочитает 38% туристов, Абхазия - которую выбрало 18% путешественников, а также Крым, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Подмосковье.Ограничения полетов в аэропорты ряда южных городов России будут действовать до 30 июня. С 24 февраля самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

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