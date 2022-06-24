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https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/bolshaya-chast-nomerov-v-otelyakh-abkhazii-i-sochi-zabronirovana-do-kontsa-leta-1039789218.html
Большая часть номеров в отелях Абхазии и Сочи забронирована до конца лета
Большая часть номеров в отелях Абхазии и Сочи забронирована до конца лета
Такой рост интереса к этим экскурсионным направлениям возрос в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T14:37+0300
2022-06-24T14:37+0300
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Сухум, 24 июн - Sputnik. Большинство мест в хороших отелях Абхазии и Сочи забронированы до конца лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Номеров почти не осталось и в других популярных местах для летнего отдыха з в Калининградской области, Карелии и на Алтае.По сообщению турфирмы "Русский экспресс", популярность Сочи и Абхазии объясняется важным фактором - наличием авиасообщения."Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - пояснили в туркомпании.В пятерку самых популярных направлений этим летом вошли Краснодарский край - отдыхать там предпочитает 38% туристов, Абхазия - которую выбрало 18% путешественников, а также Крым, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Подмосковье.Ограничения полетов в аэропорты ряда южных городов России будут действовать до 30 июня. С 24 февраля самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/gagra-voshla-v-top-10-gorodov-dlya-avtoputeshestviy-1039774850.html
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новости, туры, отдых, лето, абхазия, сочи, отдых в абхазии

Большая часть номеров в отелях Абхазии и Сочи забронирована до конца лета

14:37 24.06.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Такой рост интереса к этим экскурсионным направлениям возрос в связи с отложенным спросом, который накопился за два года пандемии коронавируса.
Сухум, 24 июн - Sputnik. Большинство мест в хороших отелях Абхазии и Сочи забронированы до конца лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
Номеров почти не осталось и в других популярных местах для летнего отдыха з в Калининградской области, Карелии и на Алтае.

"Уже очень сложно найти места до конца летнего сезона в известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке отелях Сочи и соседней Абхазии, а также приморских курортов Калининградской области, Карелии, Алтая. То же самое можно сказать и о здравницах Кавказских Минеральных вод", - рассказали в туроператоре "Интурист".

По сообщению турфирмы "Русский экспресс", популярность Сочи и Абхазии объясняется важным фактором - наличием авиасообщения.
"Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно", - пояснили в туркомпании.
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В пятерку самых популярных направлений этим летом вошли Краснодарский край - отдыхать там предпочитает 38% туристов, Абхазия - которую выбрало 18% путешественников, а также Крым, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Подмосковье.
Ограничения полетов в аэропорты ряда южных городов России будут действовать до 30 июня. С 24 февраля самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
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