Новости по теме услуги

Министерство по курортам и туризму Абхазии будет передавать в пользование предпринимателям пляжные зоны для оказания платных услуг туристам и местным жителям в 2016 году.
Около трех лет справочная служба Сухумского филиала РУП “Абхазсвязь” недоступна для абонентов мобильных операторов Абхазии. Директор Сухумского филиала РУП “Абхазсвязь” Тимур Пипия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, что стало причиной этой проблемы.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц и сопредседатель общественного совета федерального агентства по туризму России Дмитрий Давыденко обсудили механизм привлечения на абхазский рынок крупных российских туроператоров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.