Новости по теме вакцины

Грипп — инфекционная болезнь, которая вызывается вирусом. Врачи не рекомендуют самолечение при обнаружении симптомов гриппа.
Вирусологи из США создали новую вакцину от лихорадки Эболы, способную нейтрализовать сразу два самых опасных штамма ее вируса.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.