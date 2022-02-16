https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/minzdrav-rossii-razreshil-issledovanie-novoy-vaktsiny-ot-covid-19-1037616006.html

Минздрав России разрешил исследование новой вакцины от COVID-19

Минздрав России разрешил исследование новой вакцины от COVID-19

В настоящий момент заразившиеся "омикроном" выявлены во всех регионах России, с новым штаммом также связывают рост числа заболевших в Абхазии. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T17:15+0300

2022-02-16T17:15+0300

2022-02-16T17:15+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения России разрешило Центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которая будет содержать в себе вирусоподобные частицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр разрешенных клинических исследований. Исследование завершится в конце 2022 года, в нем примут участие 600 человек.По словам эксперта, эта вакцина может понадобиться на случай возникновения новых вариантов коронавирусной инфекции.Омикрон-штамм появился в конце прошлого года в странах южной Африки. Отличаясь высокой контагиозностью, он очень быстро распространился по всему миру.В настоящий момент заразившиеся новым штаммом COVID-19 выявлены во всех регионах России. Эксперты по-прежнему считают вакцинацию лучшим способом предотвращения заражения или облегчения его симптомов. По результатам исследований, в борьбе с "омикроном" российская вакцина "Спутник V" показала большую эффективность, чем западный "Pfizer".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/skolko-privivok-zaschischayut-ot-omikron-shtamma-1037609472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ekspert-rasskazal-o-simptomakh-omikrona-u-detey-1037568228.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцины, наука, новости