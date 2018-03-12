Новости по теме визовый режим

Поток туристов из стран СНГ, приезжающих на отдых в Абхазию, может прекратиться из-за нежелания самих туристов связываться с бумажной волокитой, считают российские туроператоры, опрошенные Sputnik.
Горнолыжные курорты в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Абхазии, Сербии, Черногории, Киргизии, Казахстане располагают разнообразными трассами, подъемниками и гостиницами.
В настоящее время ведутся переговоры, однако Москва полностью готова к такому шагу для стимулирования туризма между двумя странами, заявил во вторник российский посол в Японии Евгений Афанасьев.
Обманывать и заставлять турков верить, что они могут присоединиться к Европе - ошибка, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Россия приостановит безвизовый режим с Турцией с 2016 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.