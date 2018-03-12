Новости по теме военная помощь

Сирийский президент отметил, что в Дамаске рассматривают возможность дислокации на своей территории только для российских баз.
Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед ней задачи выполнены.
Террористы "Исламского государства" в Сирии проходят профессиональную подготовку, в том числе в их обучении участвуют офицеры, которые служили в иракской армии, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США считает, что лишь действия западной коалиции направлены на борьбу с "Исламским государством", а сирийская армия демонстрирует скромные успехи.
Россия в Сирии может рассчитывать исключительно на свои силы и на сирийские войска, которые за три месяца проделали путь, равный годам, обретя реальную боеспособность,заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
США передали помощь Украине для повышения обороноспособности украинских сил на сумму свыше 265 миллионов долларов, заявила представитель Пентагона Мишель Балданса.
Министр обороны Абхазии прокомментировал подписанное соглашение об Объединенной группировке войск Абхазии и России.
О важности подписания договора в ситуации непростых отношений Абхазии с Грузией, стремящейся войти в НАТО и не собирающейся признавать суверенитет Абхазии, а также неприятия евродепутатами Договора о стратегическом партнерстве Абхазии и России рассказал Sputnik научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС Виталий Бельский.
В прессе ранее были обнародованы сведения о том, что Объединенное королевство намерено отправить военные подразделения Великобритании в Прибалтику. Сообщалось, что данные действия были направлены на усиление границ Североатлантического альянса и "сдерживание российской агрессии".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.