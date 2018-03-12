Новости по теме военная помощь

Россия в Сирии может рассчитывать исключительно на свои силы и на сирийские войска, которые за три месяца проделали путь, равный годам, обретя реальную боеспособность,заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.