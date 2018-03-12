Новости по теме войска

Председатель парламента Сирии Хадия Аббас в своем интервью агентству Sputnik заявила о признании САР итогов референдума 16 марта 2014 года о воссоединении автономной республики Крым с Российской Федерацией.
В понедельник президент Владимир Путин приказал Минобороны начать вывод основной части российской группировки из Сирии, отметив, что она в целом выполнила поставленные перед ней задачи.
Российская войсковая группировка появилась в Сирии в сентябре 2015 года по официальной просьбе ее правительства для защиты от террористов ИГИЛ и других запрещенных в России военизированных формирований.
О том, следует ли расценивать вывод российских войск из Сирии как сдачу позиций или элемент серьезной политической игры, рассказал Sputnik журналист и телеведущий Максим Шевченко.
На нынешнем этапе сокращение российского военного присутствия в Сирии будет способствовать ускорению мирного процесса под эгидой ООН, сказал Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В понедельник президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные задачи выполнены.
Разведчики усовершенствовали навыки по использованию технических средств – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".
В ночь с 25 на 26 февраля пьяные боевики "Айдара" и военнослужащие механизированной бригады ВСУ устроили перестрелку, после чего представители батальона "Айдар" скрылись, сообщил заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.
Информация об атаке боевиков с территории Турции на сирийский город Этт-Телль эль Абьяд была подтверждена по нескольким каналам, сообщили в Минобороны России.
Армии при поддержке отрядов ополчения удалось отбить у ИГ город Ханасер, захватив который боевики парализовали единственную дорогу в Алеппо.
За ратификацию Соглашения об Объединенной группировке войск проголосовали 26 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.
Заседание Совета Безопасности ООН состоится во вторник по инициативе Российской Федерации в связи с вводом Турцией танкового батальона на территорию иракской провинции Найнава.
Анкара должна вывести войска с территории Ирака в установленный срок, заявил представитель Народного ополчения. Он не стал называть меры, которые организация предпримет в противном случае.
НАТО обсуждает очередное расширение военного присутствия альянса на границах с Россией.
Сенаторы единогласно проголосовали за использование российских войск за рубежом. Ранее за соответствующим разрешением к Совету Федерации обратился президент Владимир Путин. Глава администрации президента РФ Сергей Иванов пояснил, что вопрос касается Сирии.
Все работы ведутся исключительно в интересах мирного населения и для налаживания железнодорожного сообщения внутри республики, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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