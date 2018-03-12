Новости по теме вотум недоверия

Депутаты Верховной Рады от БПП и "Батькивщины" утверждают, что при голосовании за отставку правительства произошел технологический сбой, и у них не сработали карточки.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов отправил в отставку министра иностранных дел республики Давида Санакоева.
Парламент Южной Осетии заявил, что работа МИД республики является неудовлетворительной и приступил к обсуждению вопроса о вынесении вотума недоверия министру ведомства Давиду Санакоеву.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.