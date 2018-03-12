Новости по теме воздушное пространство

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Турция по-прежнему не предоставила РФ информацию о якобы имевшем место нарушении турецкого воздушного пространства российским Су-34.
Голословные обвинения и угрозы применить военную силу в случае нарушения воздушной границы Турции со стороны российских самолетов недопустимы, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Заявление Анкары о том, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Турции, подтвердили в Вашингтоне. В свою очередь Москва опровергла заявление, назвав его "голословной пропагандой" Турции.
Минобороны России обладает всей необходимой доказательной базой, подтверждающей, что российский Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции, сообщил замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.
Самолеты Турции были обнаружены в северо-восточной, юго-восточной и центральной части воздушного пространства Греции над Эгейским морем. Официального подтверждения информация пока не получила.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "было бы естественно" задействовать линии коммуникации между военными РФ и альянса для обсуждения нарушений самолетами России воздушного пространства Турции.
Анкара, согласно поступающей информации, вызвала посла Москвы для разъяснений. Ранее Генштаб Турции утверждал, что истребитель МиГ-29 неизвестной принадлежности в воскресенье преследовал два турецких самолета F-16 на границе с Сирией.
МИД Турции сообщил, что военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Турции со стороны Сирии, был перехвачен турецкими истребителям и покинул воздушное пространство Турции.
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