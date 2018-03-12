Новости по теме возложение

В День Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ, руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
В день памяти Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к мемориальному комплексу.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
6 октября в Гагре отметили день освобождения района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии.
В Абхазии отметили 22-ую годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Ветераны войны, руководство города, общественность, школьники возложили цветы и венки к Мемориалу Славы в День освобождения Сухума.
В 23-ую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии руководители страны, общественность республики, жители Сухума возложили цветы к мемориалу погибшим в парке Боевой Славы.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
Современный Государственный флаг Абхазии был утвержден Верховным Советом республики 23 июля 1992 года.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.