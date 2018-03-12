Новости по теме взрывы

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе кафедральный собор, где обычно служит коптский патриарх.
С утра рядом с местом, где должны начать выходить мирные жители из квартала Бустан аль-Каср, разорвалось шесть мин, в направлении КПП террористы стреляли и из стрелкового оружия.
В центральном районе Диярбакыра Баглар в 16.30 мск во время проезда полицейского автобуса взорвался заминированный автомобиль.
Взрыв произошел около семи утра на КПП при выезде из Заводского района, по предварительной информации, полицейские пытались проверить двух подозрительных граждан, в этот момент произошел подрыв.
Жертвами взрыва, по последним данным, стали два полицейских, еще 23 человека, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов, пострадали.
По информации источника агентства в полиции, террористка стала единственной погибшей при взрыве.
Взрыв произошел в 17.25 мск, причина его пока неизвестна, на место происшествия прибывают машины скорой помощи.
Народное Собрание Абхазии проводит экстренное заседание по факту взрыва служебного автомобиля депутата парламента Алмаса Джапуа.
Парламентарии проведут внеочередное заседание, где будут выяснять у силовиков ход расследования по взрыву машины депутата Народного Собрания Алмаса Джопуа.
Взрыв произошел на площади имени Сергея Багапш примерно в 18:25 по местному времени, причины взрыва пока не известны, на данный момент на месте происшествия ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Взрыв заминированного автомобиля произошел в районе Хани провинции Диярбакыр, ранее по предварительной информации сообщалось об одном погибшем и 47 раненых.
В результате подрыва заминированного автомобиля в городе Кызылтепе в провинции Мардин на юго-востоке Турции один человек погиб и 18 ранены.
Около семи человек получили ранения при взрыве, к месту происшествия прибывает большое количество машин скорой помощи.
Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на посту жандармерии на трассе между городами Диярбакыр и Лидже на юго-востоке Турции, сообщил генштаб страны.
Террорист-смертник Ибрагим эль Бакрауи, совершивший теракт в аэропорту Брюсселя, в записке высказал опасения по поводу своей безопасности, из-за того, что его повсюду разыскивает полиция.
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