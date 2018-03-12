Новости по теме заболевания

По словам министра, в Абхазии не было случаев заболевания свиным гриппом.
Главное, при первых признаках заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги проделанной работы за 2015 год и поделился планами работы министерства на 2016 год.
Вирусологи из США создали новую вакцину от лихорадки Эболы, способную нейтрализовать сразу два самых опасных штамма ее вируса.
Обязательное условие получения разрешения на работу в Абхазии иностранными гражданами – это обследование в медицинских учреждениях республики на предмет наличия опасных заболеваний.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения Анелы Лакашия с диагнозом анклиоз.
Двенадцатилетний Ираклий Цаава, страдавший заболеванием Гиршпрунга, скончался в селе Хиацха Галского района, не доехав до границы с Грузией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.