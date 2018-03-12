Новости по теме здания

В здании центрального аппарата ГКНБ в центре Бишкека произошло короткое замыкание, в результате чего сгорел один служебный кабинет.
Бывший Дворец культуры в стиле сталинского ампира построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными, рассказывают коренные жители города Гагра.
Специалисты из Москвы оценили состояние здания Совмина на предмет пригодности для дальнейшей эксплуатации.
3D панорама внешнего вида Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Башенные часы были подарены Сухуму за образцовый порядок и чистоту в 1950 году по указу Иосифа Сталина.
Роскошный первоклассный отель "Ориенталь" состоял из 64 комфортабельных номеров. Одна ночь в одном из них могла обойтись постояльцу почти в полтора рубля. Гостиничные номера занимали весь второй этаж здания. Самые лучшие из них имели выход на балконы – 19 балконов на улицу Колюбякинскую и три - на набережную.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.