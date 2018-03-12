Новости по теме жертвы

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе кафедральный собор, где обычно служит коптский патриарх.
Двойной теракт произошел вблизи стадиона "Водафон Арена", в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ.
Число жертв землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло у берегов района Пидиджая в индонезийской провинции Аче, достигло 92 человек.
Как сообщил генерал-майор Татан Сулейман, 52 человека погибли в округе Пидиджая — ближайшем к эпицентру землетрясения районе, еще двое — в соседнем округе Бирёэн, не менее 78 человек получили серьезные ранения.
Число жертв сильного землетрясения в западной индонезийской провинции Аче выросло до 20 человек, все погибшие — жители района Пидиджая.
В День памяти жертв Кавказской войны по улицам столицы Абхазии прошло траурное шествие.
Жертвами взрыва, по последним данным, стали два полицейских, еще 23 человека, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов, пострадали.
В результате минометных обстрелов погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель Алеппо.
Американский эксперт по вопросам национальной безопасности Джош Рогин побывал в брюссельском аэропорту за сутки до теракта и обратил внимание на работу служб безопасности.
Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Завентем, еще две бомбы взорвали в брюссельском метро.
Парламентарий Валентина Булига рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что произошло после взрыва в аэропорту Брюсселя, откуда она должна была во вторник вернуться в Кишинев.
По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами, около 30 человек погибли, 75 получили ранения.
В полиции сказали, что вооруженное нападение, уже четвертое по стране за день, вероятно, было терактом.
По результатам анализа Ростехнадзора, авария носит природный характер, причиной трагедии, которая по последним данным унесла жизни 36 человек, мог стать взрыв метана, заявил представитель ведомства Александр Гончаренко.
По данным МЧС, на момент аварии в шахте "Северная" находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность, четверо погибли, судьба 26 остается неизвестной.
В результате нескольких терактов в воскресенье в южном пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 46 человек, 115 получили ранения.
Террористы рассчитывают сбавить темпы масштабного наступления сирийской армии на севере провинции Алеппо и на западе провинции Ракка, сообщил военный источник.
Несколько взрывов произошло на юге Дамаска, источник в полиции сообщает, что есть жертвы.
После взрыва в Анкаре, который власти страны считают терактом, ВВС Турции начали воздушную операцию в районе Хафтанин в Северном Ираке, целью которой были руководители террористической организации РПК.
Основными жертвами теракта, который произошел на оживленном перекрестке в центре турецкой столицы, стали военнослужащие, но пострадали также и жители Анкары, находившиеся в районе инцидента.
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