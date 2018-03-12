Новости по теме Анкара

Представитель абхазской диаспоры в Турции Неджет Агумаа оказался вблизи места теракта и снял видеокадры спустя несколько минут после взрыва.
Число жертв теракта в Анкаре возросло до 37, среди них есть по крайней мере один террорист-смертник, в больницах находится 71 человек.
В центре Анкары на автобусной остановке вблизи от одного из офисов премьер-министра Турции взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, погибли 34 человека, 125 ранены.
Эксперты считают, что падение турецкой валюты связано с результатами выборов в парламент страны, в ходе которых правящая партия потеряла большинство в парламенте, впервые за 13 лет.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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