Новости по теме Азия

Роскошный первоклассный отель "Ориенталь" состоял из 64 комфортабельных номеров. Одна ночь в одном из них могла обойтись постояльцу почти в полтора рубля. Гостиничные номера занимали весь второй этаж здания. Самые лучшие из них имели выход на балконы – 19 балконов на улицу Колюбякинскую и три - на набережную.