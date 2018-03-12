Новости по теме Азия

В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
Финиан Каннингем считает, что США и союзники не планируют бороться с терроризмом. России необходимо создать условия, чтобы они отозвали наемников из Сирии.
Сергей Маркедонов о рисках и последствиях вмешательства РФ в сирийский конфликт.
Задержаны подозреваемые в организации взрыва в Москве, заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе о терроризме. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник 13 октября ночью и утром возможен небольшой дождь.
Для доставки букета возлюбленной, "миллион роз" стоимостью 10 миллионов сумов, жителю Ташкента и его друзьям понадобился эвакуатор.
Бывший генеральный директор Республиканского унитарного предприятия "Абхазчай" Астамур Отырба рассказал Sputnik о его видении развития чайной отрасли в Абхазии.
Для ввода в эксплуатацию комплекса очистных сооружений в Нижней Эшере потребуется 10 миллионов рублей.
Боевики террористической организации "Фронт ан-Нусра" погибли в результате наступления сирийской армии и ударов российской авиации при освобождении города Атшан в Сирии. Смотрите на видео кадры операции.
Абхазские компании получили 14 золотых и пять серебряных медалей Международной выставки "Золотая осень – 2015".
Абхазы верили, что существование мира – это результат божественного промысла, а над миром и человеком стоит абсолютно бесконечный Бог.
Военная операция ВКС РФ в Сирии подверглась критике со стороны НАТО. Тревога Североатлантического альянса стала причиной громких заявлений в США и Великобритании. Насколько опасны российские ракеты для стабильности в регионе и мире?
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
Роскошный первоклассный отель "Ориенталь" состоял из 64 комфортабельных номеров. Одна ночь в одном из них могла обойтись постояльцу почти в полтора рубля. Гостиничные номера занимали весь второй этаж здания. Самые лучшие из них имели выход на балконы – 19 балконов на улицу Колюбякинскую и три - на набережную.
В организации теракта в Турции подозревают "Исламское государство", Рабочую партию Курдистана, Революционную народную освободительную партию (фронт) и Марксистско-ленинскую коммунистическую партию.
На параде в КНДР продемонстрировали ракет KN-08, радиус действия которых составляет до 10 тысяч километров.
Продолжается наступление сирийской армии на территории, захваченные террористами. Освобождена долина Кын.
Панорама "Гегский водопад" в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Погода в выходные дни будет облачная, возможен дождь.
Всемирный день почты отмечается 9 октября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.