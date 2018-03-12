Новости по теме Бразилия

Большинство стран Латинской Америки имеют строгое законодательство об абортах. Случаи микроцефалии, связанные с вирусом Зика, породили новые дебаты и поставили вопрос о реформе законодательства.
В связи с быстрым распространением болезни, связанной с тысячами случаев врожденных дефектов в Бразилии, вирус Зика объявлен ВОЗ чрезвычайной угрозой, говорится в сообщении организации.
Преступник в костюме Санта-Клауса угнал вертолет в Бразилии.
Малыш, вероятно, принял змею из семейства гадюковых за новую игрушку. По счастливой случайности, рептилия не укусила ребенка - врачи не обнаружили признаков яда в его организме.
Президент Бразилии Дилма Руссефф отметила, что санкции, вместо того чтобы наказывать правительство, наказывают население.
Народная социалистическая партия при поддержке других представителей оппозиции предоставили заявление в суд с призывом привлечь Дилму Руссефф к расследованию коррупционного скандала.
Протестующие обвиняют президента в экономическом кризисе и повышении уровня коррупции в стране. Демонстранты также призывают власти провести тщательное расследование по громкому коррупционному делу вокруг нефтяной корпорации Petrobras.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.