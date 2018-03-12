Новости по теме Англия

Председатель открытого разбирательства по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко сэр Роберт Оуэн отметил, что не считает, что Луговой и Ковтун точно знали, какой именно химикат используется.
Китайская компания получила эксклюзивные права на 24-часовую трансляцию клубного канала ФК "Манчестер Юнайтед"
Часы, по которым сверяет время все королевство, остановят на четыре месяца для ремонта. Неполадки с подшипниками стрелок и маятника могут вызвать поломку механизма в ближайшие два-три года.
Истребитель Hawker Hunter разбился накануне во время авиашоу в британском городе Шорхэм-бай-Си, упав на дорожную магистраль. 51-летний пилот находится в критическом состоянии. Местная полиция не исключает роста числа жертв авиапроисшествия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.