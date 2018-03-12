Новости по теме Греция

О своем детстве в Абхазии, о воспоминаниях военных месяцев в Сухуме, о переезде в Грецию и участии в песенном конкурсе Евровидение-2016 в преддверии первого полуфинала в интервью продюсеру Sputnik Абхазия Амине Лазба рассказал солист и основатель греческой музыкальной группы Argo Владимирос Софианидис.