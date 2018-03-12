Новости по теме Греция

Беспорядки начались вечером, причины пока не известны, столкновения были жестокими, участники драки подожгли два дома.
Второй день продолжается поисково-спасательная операция после крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Смотрите на видео, как самолеты и морские суда обследовали территорию.
О своем детстве в Абхазии, о воспоминаниях военных месяцев в Сухуме, о переезде в Грецию и участии в песенном конкурсе Евровидение-2016 в преддверии первого полуфинала в интервью продюсеру Sputnik Абхазия Амине Лазба рассказал солист и основатель греческой музыкальной группы Argo Владимирос Софианидис.
Посол Лалакос заявил ясно и самым категоричным образом, что применение силы никаким образом не вносит вклад в решение проблемы беженцев и напрямую противоречит соответствующим положениям международного и гуманитарного права.
Мигранты начали возмущаться и требовать от охранявших центр полицейских открыть ворота и выпустить их, прибывшие береговой охраны успокоили людей, но через некоторое время те начали угрожать ножами.
Военные Македонии установили второе проволочное заграждение на границе с Грецией после новостей о возможном увеличении потока мигрантов. Первый забор был возведен в ноябре прошлого года.
Большая часть нефти ИГ идет через Турцию, а через нее же идет финансирование терроризма, завявил бывший замминистра внутренних дел и административной реформы Греции Филиппос Цалидис.
Если увеличить период небольших платежей по долгу, то можно привлечь инвесторов не только в кредитно-финансовый сектор, но и в реальную экономику, отметил глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал об участии Абхазии в Международной туристической выставке "Greek Tourism Expo" в Греции.
По версии правоохранителей, взрыв был организован греческой повстанческой группировкой.
Представители Еврогруппы отметили прогресс в реализации греческой программы реформ. Правительство Греции стало "жертвой собственного успеха", заявил Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.
Самолеты Турции были обнаружены в северо-восточной, юго-восточной и центральной части воздушного пространства Греции над Эгейским морем. Официального подтверждения информация пока не получила.
Намерение лидера греческой партии СИРИЗА Алексиса Ципраса создать коалицию говорит о том, что он настроен играть "вдолгую" и выводить Грецию из экономического кризиса, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
После подсчета 95% протоколов на досрочных парламентских выборах в Греции партия СИРИЗА набирает 35,47% (145 кресел), правоцентристская "Новая демократия" - 28,07% голосов (75 мандатов).
Избирательные участки открылись в 7 часов утра и закроются в 7 часов вечера. По данным МВД страны, в списках избирателей 9 миллионов 837 тысяч человек. Голосование согласно конституции является обязательным.
Плот с нелегальными мигрантами стал тонуть в пяти километрах от греческого города Митилини.
Греки третий раз в этом году идут на избирательные участки - 25 января были досрочные парламентские выборы, 5 июля проводился референдум об отношении к ультиматуму кредиторов, а 20 сентября вновь проходят внеочередные выборы.
Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к масштабному притоку беженцев в страны Евросоюза. Смотрите на видео, как мигранты пытаются получить убежище, и какой прием им оказывают местные жители.
В связи с наплывом тысяч мигрантов на греческом острове Лесбос сложилась крайне сложная обстановка. Двоим молодым людям 17 и 19 лет, бросившим "коктейли Молотова" в палатки беженцев, предъявлены обвинения. В результате нападения пострадал один человек.
Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Основываясь на опросах, ни одна партия не сумеет получить парламентское большинство — 151 место в 300-местном парламенте — и единолично сформировать правительство.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.