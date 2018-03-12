Новости по теме Краснодарский край

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший попал в аварию на трассе "Формулы-1" в ходе заключительной практики на Гран-при России.
В Сочи полицейскими выявлено 26 фактов незаконной продажи билетов на "Формулу-1".
Кикбоксеры из Абхазии принимали участие в Открытом Кубке мира "Диамонд" в Анапе с 22 по 27 сентября.
XXV Открытый фестиваль камерной музыки проходит в Сочи.
Врио главы Кубани Вениамин Кондратьев, представлявший "Единую Россию", набрал на выборах губернатора почти 84% голосов.
Вениамин Кондратьев, представляющий "Единую Россию", набирает 83,89% голосов, Николай Осадчий от КПРФ - 7,71%, Андрей Руденко от "Справедливой России" - 3,15%, Сергей Фисюк от ЛДПР - 1,9%, Виктор Пономарев от "Социальной защиты" - 1,66%.
В настоящее время официального уведомления о ликвидации представительства в МИД республики не поступило.
Встреча-игра выпускников команд Клуба веселых и находчивых прошла в рамках недели КВН в Сочи.
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
Идет конкурентная борьба в туристической сфере для привлечения как зарубежных, так и отечественных гостей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия раньше проигрывала в этой борьбе из-за невысокого качества услуг и сервиса.
Родные погибшего ребенка утверждают, что отдавали органам опеки здорового ребенка, они полагают, что малыша или уронили, или ударили в больнице. Минздрав Краснодарского края заявляет, что эксперты еще не дали заключения о смерти ребенка.
Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" примут участие во встрече команд-выпускников КВН, которая пройдет 24 августа в Сочи.
Крупный лесной пожар бушует в лесном массиве в районе скалы Парус в 15 километрах юго-восточнее Геленджика. Местность труднодоступная, подъездных путей к месту пожара нет.
Современный катамаран по маршруту Сочи-Гагра начнет курсировать в начале августа.
По данным следствиям, в обязанности менеджера входили организация и обеспечение безопасной работы аквапарка, сообщило в среду управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Дерево упало 28 июля на перегоне Сочи - Мацеста Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. Среднее время задержки пассажирских поездов составило около 50 минут.
"Карнавал на воде" проводится на черноморском курорте накануне Дня Военно-морского флота уже десять лет.
Выставка работ художника Александра Семенцова "Сухумский период" открылась в четверг 16 июля в Сочинском художественном музее.
Выставка художника Александра Семенцова открылась в Сочинском художественном музее.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.