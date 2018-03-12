Новости по теме Луганская Народная Республика

Представители ОБСЕ планируют приехать на место обстрела центральной части Донецка, сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.
Украинские силовики передали ополченцам самопровозглашенных республик 11 человек, из них восемь – из ДНР. Киеву вернули девять военнопленных. Смотрите на видео, как проходил обмен в районе города Счастье.
Изначально власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик планировали провести местные выборы 1 ноября и 18 октября соответственно.
Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что серьезным шагом в сторону окончания войны стало бы подписание документа по отводу вооружения калибром до 100 мм на переговорах контактной группы в Минске.
Совмин ЛНР решил с 1 сентября сделать российский рубль основной денежной единицей республики. Безналичные расчеты республика проводит через Международный расчетный банк в Южной Осетии, сообщил глава Нацбанка Феликс Зассеев.
По словам источника в контактной группе, текст соглашения уже готов, однако стороны расходятся в некоторых формулировках и продолжают его обсуждать.
Следующая встреча в Минске запланирована на 3 августа. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе заявили, что готовы остаться на переговорах на всю неделю, если это будет необходимо.
Депутат Парламента Абхазии Гурам Барганджия прокомментировал Sputnik обращение к главе государства Раулю Хаджимба с призывом признать независимость ДНР и ЛНР.
Депутаты Народного Собрания Республики Абхазия Георгий Агрба, Гурам Барганджия, Анзор Кокоскерия и Ахра Пачулия призвали президента Абхазии Рауля Хаджимба признать независимость ДНР и ЛНР.
МЧС начало формировать новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонна с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости отправится из Ростова в Донецк и Луганск 16 июля.
Ожидалось, что по итогам встречи будет подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров, но этого не произошло. Тем не менее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал конструктивными итоги очередного раунда переговоров.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил о резком ухудшении ситуации в ДНР в результате ночных артиллерийских ударов и обвинил украинских военных в обстреле городов.
Жители Кировского района Донецка показали последствия ночного обстрела. Смотрите на видео, какие разрушения были нанесены сооружениям города.
Депутат Парламента Республики Абхазия Роберт Яйлян обратился к Народному Собранию и президенту Абхазии с призывом поддержать вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Представительства Донецкой и Луганской Народных Республик открылись 28 апреля в Южной Осетии.
Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской облгосадминистрации.
Международный футбольный матч между сборными Абхазии и Луганской Народной Республики прошел в Сухуме.
Председатель парламента ЛНР Алексей Карякин на пленарном заседании сообщил, что для рассмотрения вопроса о признании независимости Абхазии необходимо подготовить ряд документов.
Президиум Народного Совета ЛНР решил внести в повестку следующего дня пленарного заседания вопрос о признании независимости Республики Абхазия, говорится в сообщении пресс-центра Нарсовета ЛНР.
Украинские силовики сообщили, что не могут полностью отвести тяжелую военную технику, так как не получили подтверждения об отводе техники со стороны ополченцев, заявил официальный представитель спецоперации силовиков Андрей Лысенко.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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