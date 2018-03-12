Новости по теме Мюссера

Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
После 25-дневного отдыха в Абхазии дети из ДНР отправились к себе на родину.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии провели благотворительную акцию “Твори добро”, в рамках которой оказали гуманитарную помощь детям из ДНР, находящимся на отдыхе в Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.