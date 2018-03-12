Новости по теме Южная Корея

США и Южная Корея приступили к проведению военных учений по уничтожению северокорейского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагировала угрозой превентивного ядерного удара.
Америка может перебросить на Корейский полуостров атомный авианосец "Рональд Рейган", который базируется в Японском море, в октябре 2015 года этот авианосец уже принимал участие в военно-морских учениях в Южной Кореи.
Южная Корея ведет переговоры с США по развертыванию на Корейском полуострове американских сил и средств стратегического назначения.
Северная Корея никогда не будет признана мировым сообществом как страна, на законных основаниях владеющая ядерным оружием, заявили министерства обороны США и Республики Кореи.
Межправительственные переговоры, открывшиеся в пятницу, являются первыми переговорами представителей властей Юга и Севера после прихода к власти в Южной Корее и КНДР их нынешних лидеров — президента Пак Кын Хе и первого председателя северокорейского Комитета обороны Ким Чен Ына.
Инцидент произошел неподалеку от острова Пэннендо. Залп был произведен с патрульного корабля южнокорейских ВМС.
Данное соглашение было достигнуто по итогам напряженных переговоров двух корейских государств. По окончании переговоров было сделано совместное заявление.
Телеканал YTN сообщает, что подрывное звуковое вещание против КНДР ведется с 11 точек вдоль демилитаризованной зоны. Содержание передач не раскрывается. Ранее Пхеньян пригрозил уничтожить все звуковещательные установки.
Встреча на высоком уровне для урегулирования кризиса, возникшего на границе Южной Кореи и КНДР, запланирована на 12.00 мск в демилитаризованной зоне между Югом и Севером.
По данным источника, КНДР подготовила к пуску ракету малой дальности типа "Скад" около города Вонсан на северо-востоке страны и ракету средней дальности типа "Нодон" в провинции Пхенан-Пукто.
Объявление о завершении вспышки БВРС-КоВ/ MERS будет сделано в августе, спустя 28 дней после выздоровления последнего пациента, сообщил премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ана.
"Совместные военные учения "Ки-ризолв" и "Токсури" не направлены на оборону, это - военная агрессивная провокация", - пишет орган ЦК Трудовой партии Кореи.
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