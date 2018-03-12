Новости по теме Тегеран (город)

Собравшиеся возле саудовской дипмиссии в Тегеране демонстранты, в том числе шиитские религиозные деятели, принесли с собой плакаты с надписями против действий Саудовской Аравии.
Кандидатов на пост генерального секретаря ФСЭГ от своих стран выставили Нигерия, Ливия и Россия.
Сирийцы, проживающие в разных странах мира, пришли в воскресенье к российским посольствам со словами благодарности за помощь в борьбе с террористами "Исламского государства". Смотрите на видео, как проходили акции в Сирии, Иране и Сербии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.