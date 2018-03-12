Новости по теме Абхазский государственный музей

3D панорама этнографического отдела Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Абхазскому государственному музею были переданы льняные домотканые полотенца XIX века.
Международная научно-практическая конференция к празднованию Дня города Сухум "Древняя Диоскуриада" проходит в Абхазском государственном музее.
Археологическая экспедиция на холме Верещагина в селе Нижняя Эшера подходит к завершению. Об этом рассказал в интервью Sputnik директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время раскопок в селе Нижняя Эшера были обнаружены многочисленные перстни и другие бронзовые украшения, а также домашняя утварь, сообщил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Выставка национального рукоделия народов Кавказа проходила с 17 по 25 сентября в Абхазском государственном музее.
Мастер-классы по искусству национального рукоделия в Госмузее продлятся до 25 сентября.
Выставка будет организована по инициативе абхазо-адыгской диаспоры, проживающей в Турции, и приурочена ко Дню Победы.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
В результате сильного ливня в ночь на пятницу 26 июня в Абхазском государственном музее обвалилась часть потолка, пострадал отдел этнографии и кабинет современной истории.
В результате сильного ливня в ночь на пятницу 26 июня в Абхазском государственном музее обвалилась часть потолка, пострадали отдел этнографии и кабинет современной истории.
Абхазский государственный музей впервые провел акцию "Ночь в музее". 18 мая музей в Сухуме был открыт для бесплатных посещений с утра до полуночи.
Абхазия впервые провела акцию "Ночь в музее". 18 мая в Международный день музеев Абхазский государственный музей подготовил вечернюю праздничную программу для посетителей.
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии намерено привлечь все силы для возвращения на родину ранее утраченных предметов историко-культурного наследия республики.
Абхазские и российские ученые планируют организовать исследовательскую экспедицию на Яштухскую стоянку, где в течение 15-20 дней буду проводиться стационарные раскопки с целью поиска жилища древнего человека эпохи палеолита.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.