Новости по теме Абхазский государственный университет

Ректор Абхазского государственного университета, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал в интервью Sputnik о том, как изменился вуз и как его превратить в национальный исследовательский университет.
Заведующий кафедрой абхазского языка Абхазского государственного университета Батал Хагуш считает, что для решения проблем абхазского языка необходимо государственное финансирование.
История и истоки абхазского и российского народов станет главной темой VIII международного конгресса студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU", открывшегося в Сухуме.
В свой юбилей математик, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени за выдающиеся достижения в области науки, за личный вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия и подготовку высококвалифицированных кадров.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок участники обнаружили погребение раннехристианского времени и фрагмент надмогильного сооружения предположительно владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX Келешбея Чачба, убитого в 1808 году.
Участники студенческой археологической практики обнаружили на территории Сухумской крепости захоронение VII-VIII веков.
Ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд", доцент кафедры математического анализа Абхазского государственного университета Мекки Андреевич Кирия ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Профессор Рауль Хонелия - основатель кафедры истории и теории международных отношений специальности в Абхазском государственном университете.
Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и ректор Государственного нижегородского инженерно-экономического университета Анатолий Шамов подписали договор о сотрудничестве двух вузов.
В 2015 году 585 выпускников окончили Абхазский государственный университет.
Известный российский художник Михаил Шемякин рассказал студентам АГУ о своем творческом пути.
Конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факультета АГУ состоялась в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба.
Конференция, посвященная 70-летию Владислава Ардзинба, проходила в трех секциях: абхазский язык и литература, русский язык и литература, английский и немецкий языки.
Мауро Мурджиа в одной из старейших лондонских фирм по антиквариату нашел 4 карты, датированные 1683, 1725, 1828 и 1888 годами.
Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского государственного педагогического института имени М. Горького в Абхазский государственный университет 13 февраля 1979 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.