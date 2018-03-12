Новости по теме Госгидрометеослужба Абхазии

По данным Госгидрометеослужбы Абхазии, в пятницу 11 марта в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, а на море значительное волнение, до трех баллов.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в субботу территория Абхазии будет находиться под влиянием теплой массы воздуха с юга, преимущественно ясная погода, в воскресенье временами возможен дождь.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что из-за смены воздушных масс с теплой на относительно холодную с северо-запада, в выходные дни на Черноморском побережье Абхазии ожидается неустойчивая погода.
По данным абхазских метеорологов, на территории Абхазии продолжается незначительное похолодание, температура воздуха днем в пятницу 19 февраля составит +14+16˚С.
Госгидрометеослужба прогнозирует на утро 18 февраля кратковременный дождь.
Февраль 2016 года характеризуется сверхповышенным температурным режимом, средний показатель температуры воздуха в этом месяце увеличился вдвое и составил 15˚С, рассказал глава Гидрометеослужбы республики Левард Барцыц.
Метеорологи прогнозируют на 17 февраля малооблачную погоду без осадков.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни Абхазия будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта.
По данным метеорологов Абхазии, 12 февраля на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 11 февраля ожидается малооблачная погода, без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 10 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни из-за смены Черноморского циклона на антициклон с запада ожидается неустойчивая погода.
Метеорологи прогнозируют на 4 февраля переменную облачность без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 3 февраля на Черноморском побережье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха будет повышаться.
По данным метеорологов Абхазии, 2 февраля ожидается ухудшение погоды, местами возможен дождь со снегом.
Гидрометцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни на смену циклона придет антициклон.
По сообщению Госгидрометеослужбы Абхазии, в пятницу 29 января на Черноморском побережье Абхазии будет облачно, ночью и утром дождь, днем погода прояснится.
Синоптики Абхазии обещают на 28 января переменную облачность, временами снег с дождем.
Метеорологи сообщают, что в течение ближайшей недели ожидается облачность, возможен дождь со снегом.
Активное таяние снега может вызвать половодье весной, рассказал Sputnik глава Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.
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