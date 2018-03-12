Новости по теме Института ЕврАзЭС

Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин ответил на вопрос о том, что мешает Абхазии вступить в Евразийский экономический союз.
Виталий Бельский, научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС, о некоторых важных направлениях обмена опытом, а также осуществлении совместных оперативно-розыскных мероприятий абхазских и российских правоохранительных органов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.