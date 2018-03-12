Новости по теме Исламское государство

О том, как абхазка по происхождению Эсма Апсны решилась снять фильм о запрещенном в России и ряде других стран" Исламском государстве", обсудил с молодым режиссером для Sputnik Лев Рыжков.
Угроза терактов исходит не только от групп боевиков, но и от террористрв-одиночек, подчеркнул директор Европола. По его словам, Европа впервые за десять лет находится в такой опасности.
Паспорта изготавливались для террористов, нелегально выезжающих в Сирию, а также для боевиков, направляемых главарями ИГ в Россию для совершения терактов, сообщает ФСБ.
В случае достижения политической трансформации в Сирийской Арабской Республике, Вашингтон сможет более эффективно координироваться с Москвой в вопросах борьбы с ИГ, заявил американский лидер.
В рамках усилий по борьбе с терроризмом власти Саудовской Аравии заявляли, что готовы направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию согласует командование международной коалиции во главе с США.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" имеют планы, к которым спецслужбы не могут получить полного доступа, речь идет об использовании кодированных каналов связи, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
Большинство жертв расправы, учиненной террористами, - сотрудники полиции, военнослужащие и гражданские активисты. Город Мосул остается главным центром сосредоточения боевиков ИГ в Ираке.
Большая часть нефти ИГ идет через Турцию, а через нее же идет финансирование терроризма, завявил бывший замминистра внутренних дел и административной реформы Греции Филиппос Цалидис.
Усиление влияния ИГ на побережье Ливии несет угрозу судоходству в регионе, террористы могут совершить атаки на торговые и туристические суда, заявил вице-адмирал ВМС Британии Клайв Джонстон.
Необходимо усилить контроль за движением поступающих террористам от США средств, поскольку Вашингтон не афиширует подобные расходы, уверены парламентарии Валерий Рашкин и Сергей Обухов.
Террористы "Исламского государства" в Сирии проходят профессиональную подготовку, в том числе в их обучении участвуют офицеры, которые служили в иракской армии, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Боевые действия ведутся одновременно на 15 направлениях, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Освобождено более тысячи квадратных километров территории, добавил он.
Американские военные отметили, что авиаудары наносились как боевыми истребителями, штурмовиками и бомбардировщиками, так и беспилотными летательными аппаратами.
Террористическая группировка "Исламское государство" является основным препятствием для урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, считает госсекретарь США.
Поддержку наступлению оказывают ВВС Ирака, самолеты международной коалиции, полиция провинции Анбар, народное ополчение и представители племен.
Cо стороны запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" не исключены новые теракты, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
Вооруженные силы США не координируют свои действия с Дамаском, в связи с этим любое нарушение международного закона делает шаги армии США незаконными на территории страны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии.
Американские спецслужбы знают точное расположение медийных центров ИГ, в которых создается экстремистская пропаганда группировки, сообщает газета Washington Time. Белый дом, однако, не торопится наносить удары по этим объектам.
Американские власти укрепляют оборону страны как никогда прежде, поэтому террористы не представляют для США "жизненной угрозы", отметил президент США Барак Обама.
Решение о нанесении авиаударов по ИГ (ДАИШ) в Сирии было принято парламентом Великобритании накануне. При этом, по данным СМИ, премьер страны ранее ставил перед ВВС задачу быть готовыми ликвидировать ключевых боевиков.
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