Новости по теме Конгресс США

Президент США предложил заложить 83 миллиона долларов в 2016 году на "поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Евразии и Юго-Восточной Европе". Увеличение составит 26 %.
У республиканцев, контролирующих обе палаты конгресса США, нет достаточного количества голосов для того, чтобы преодолеть вето президента.
После нанесения первых авиаударов по позициям ИГ Бараку Обаме потребовалось еще полгода, чтобы найти время для отправки конгрессу проекта разрешения на применение военной силы.
Палата представителей конгресса США во вторник приняла резолюцию, которая призывает президента США "применить предоставленные ему конгрессом полномочия для поставок Украине летальных смертоносных оборонительных вооружений".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.