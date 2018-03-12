Новости по теме Московская консерватория имени П. И. Чайковского

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в здании Московской консерватории, потушен, он не отразится на проведении Международного конкурса имени Чайковского.
Пресс-секретарь Международного конкурса имени Чайковского сообщила, что репетиции идут по графику и на музыкальном конкурсе не скажется пожар, вспыхнувший в здании Московской консерватории.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.