Новости по теме Международный комитет Красного Креста

В этом году Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) отмечает 152-летие со дня своего основания. Полтора века назад было положено начало деятельности по оказанию помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и изменению к лучшему их жизни.