Новости по теме Международный комитет Красного Креста

Глава Миссии МККК (Международный Комитет Красного Креста) в Абхазии Джордж Дрндарски, который завершает работу в республике, рассказал в интервью Sputnik о ходе программы поиска пропавших без вести, работе по выяснению судьбы поэта Таифа Аджба и перспективах работы миссии в стране.
В этом году Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) отмечает 152-летие со дня своего основания. Полтора века назад было положено начало деятельности по оказанию помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и изменению к лучшему их жизни.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.