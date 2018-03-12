Новости по теме Министерство обороны США

Президент Египта отвергает версию о том, что авиакатастрофу российского самолета, на борту которого находились 224 человека, могла вызвать ракета или бомба. В то же время в США отказываются комментировать информацию о тепловой вспышке над Синаем в момент авиакатастрофы.