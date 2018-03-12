Новости по теме Министерство обороны США

Глава командования США на Ближнем Востоке генерал Ллойд Остин заявил, что подготовках бойцов оппозиции в Сирии будет проводиться в меньших масштабах.
О том, что информация о якобы сбитых двух вертолетах ВМС США ложная, сообщила официальный представитель американского военного ведомства Мишель Балданса.
США передали помощь Украине для повышения обороноспособности украинских сил на сумму свыше 265 миллионов долларов, заявила представитель Пентагона Мишель Балданса.
Президент Египта отвергает версию о том, что авиакатастрофу российского самолета, на борту которого находились 224 человека, могла вызвать ракета или бомба. В то же время в США отказываются комментировать информацию о тепловой вспышке над Синаем в момент авиакатастрофы.
Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.
Сенатор Крис Мерфи сообщил, что его опасения в том, что все закончится непреднамеренной помощью и содействием террористическим группам, оправдались.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.