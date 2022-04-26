https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/biolaboratorii-na-ukraine-chto-o-nikh-izvestno-na-dannyy-moment-1038829088.html

Биолаборатории на Украине. Что о них известно на данный момент

Биолаборатории на Украине. Что о них известно на данный момент

В ходе военной спецоперации на Украине российское Министерство обороны обнародовало документы - доказательства разработки опасного биологического оружия на... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T21:11+0300

2022-04-26T21:11+0300

2022-04-26T21:11+0300

военная спецоперация рф в донбассе

лаборатории

оружие массового уничтожения

украина

сша

министерство обороны сша

россия

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За последний месяц Минобороны РФ опубликовало несколько десятков документов, раскрывающих подробности работы биолабораторий на Украине и их покровителей из США. Краткое содержание этих документов и самые убойные факты – в обзоре Sputnik.Иван Зуев, SputnikЧто обнаружили Минобороны РФНа территории Украины уже несколько десятков лет работают более 30 биолабораторий, которые, помимо прочего, ведут и исследования по созданию и разработке биологического оружия. Это доказывают документы, которые оказались в распоряжении российского Министерства обороны, и которые с 31 марта начала изучать парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине.В биолабораториях, курируемых УНТЦ, исследовали возбудители птичьего гриппа, чумы, чумы свиней, сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцелеза, Конго-Крымской лихорадки, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита и лептоспироза.Испытания проводились на украинских военнослужащих, на гражданском населении, в том числе и на женщинах, а также на пациентах психиатрической больницы в Мерефе близ Харькова.Параллельно в США шла работа по созданию технических средств доставки на поле боя различных боевых патогенов.Также в Минобороны РФ располагают данными, что после начала спецоперации РФ крупные партии биологического материала, опасных патогенов были вывезены из Украины через Одессу для сокрытия следов работы по биоружию.Официальная позиция СШАВ Госдепе США сначала категорически отрицали любую причастность правительства к работе биологических лабораторий на Украине."Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка", - говорил в марте официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Однако западным СМИ пришлось обратить внимание на эту историю, после того как New York Post и Daily Mail опубликовали информацию о том, что сын президента США Хантер Байден лоббировал строительство новых биолабораторий на границе с Россией.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в итоге скорректировала позицию Госдепа."На Украине есть биологические исследовательские объекты, - сказала она на слушаниях в Сенате, - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль".Доказательства причастности США к работе биолабораторийВ Минобороны России настаивают, что в биолабораториях на Украине разработки боевых патогенов шли под руководством Пентагона и Госдепартамента.На это указывает деловая переписка представителя DTRA (структура военного ведомства США) с министром здравоохранения Украины, а также переписка сотрудников коммерческих подрядчиков Пентагона из Metabiota и Black & Veatch с Госдепом и украинскими специалистами, которая имеется в распоряжении Минобороны РФВ пяти биолабораториях под Киевом Минобороны РФ обнаружило приказы Минздрава Украины от 24 февраля об экстренном уничтожении опасных штаммов вирусов. Найдена документация о проведении опытов с опаснейшими патогенами и сопроводительные документы на срочный вывоз в США коллекции вирусов и результатов исследований.Аналитическая записка сотрудницы Госдепа Лауры Дэнлингер "Снижение рисков перехода украинских экспертов на сторону противников США" (документ также опубликован Минобороны РФ) прямо указывает на то, что сотрудники биолабораторий были знакомы с технологиями производства оружия массового поражения. В документе говорится, что эксперты из лабораторий "оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах" после того как покинули Украину с началом спецоперации в России. При этом в записке указывается и примерное их количество. Это от 1000 до 4000 человек.Минобороны РФ опубликовало целый ряд документов о работе украинских биолабораторий. Самые показательные из них:- запрос от украинского завода "Мотор СИЧ" турецкому производителю беспилотников "Байрактар" с просьбой оснастить летательные аппараты механизмами для распыления аэрозолей и емкостями на 20 литров;- набор патентов на производство снарядов, которые смогут доставлять биологическое оружие;- патенты создании беспилотников и снарядов для доставки биологического оружия;- патент на изобретение беспилотного летательного аппарата для распространения насекомых на определенной территории;- патенты на полые боеприпасы.Откуда на Львовщине появились экзотические болезниОдно из самых масштабных исследований украинских биолабораторий, по данным Минобороны РФ, - это проект UP-8 – исследование антител к Конго-Крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ).В рамках UP-8 у 966 человек, среди которых 611 женщин, были взяты пробы на антитела к Конго-Крымской лихорадке. При этом у 1,7% они были действительно обнаружены, хотя с середины XX века вспышек этого заболевания на Львовщине не наблюдалось.По итогам работы над проектом в конце 2020 года в научном издании Frontiers Media SA вышла публикация, которая привлекла внимание специалистов Минобороны России и парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине.Показатели антител у населения, которые приводились в статье, могут свидетельствовать о вспышке заболевания в районе, где проводилось исследование, считает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов. По словам эксперта, пока непонятно, была ли это утечка из биолаборатории, какой-то научный эксперимент, или лихорадку случайно завезли из эндемичных регионов наемники или украинские миротворцы, которые работают по всему миру."Это очень странное исследование. Заявленный дизайн научной работы – это попытка обнаружить антитела к ККГЛ или вирусам, вызывающим ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Наличие антител показывало бы однозначный контакт с вирусом ККГЛ или хантавирусами. Планировалось взять по 100-1000 образцов у военнослужащих на территории четырёх областей. Но это факт, описанный в самой же статье: вместо заявленного исследования на военнослужащих упор был сделан на проведении исследования над гражданскими лицами — причём, с явным перевесом выборки в сторону женщин", - объясняет Sputnik Алексей Анпилогов.При этом, отмечает он, речь идет о высокопатогенном распространителе, который обладает 15-процентной летальностью.Исследование антител к ККГЛ проводилось по заданию Управления по снижению угроз Минобороны США, при активном взаимодействии с международными кампаниями Black & Veatch Special Projects Corp и Metabiota, Inc. и при поддержке Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Об этом прямо говорится в публикации на портале Frontiers Media.Вскоре завершения исследования и после выхода публикации на Frontiers ее автор Олёна Нестерова, сотрудница Black & Veatch Special Projects Corp, возглавила украинский Институт Исследования Гражданского Здравоохранения, не имея при этом никакой ученой степени.

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лаборатории, оружие массового уничтожения, украина, сша, министерство обороны сша, россия