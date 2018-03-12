Новости по теме Сенат США

В своем недавнем выступлении перед сенаторами Бжезинский заявил, что Россия "оккупировала" Крым и попытается поступить так же с соседними прибалтийскими государствами Эстонии и Латвии, и предложил немедленно направить туда американские войска и оружие, сообщает Global Research.